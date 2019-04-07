Буре: Бобровский в конце сезона выстрелил так, что затащил «Коламбус» в плей-офф

Чемпион мира, серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр Павел Буре оценил игру вратаря «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского и голкипера «Коламбус Блю Джекетс» Сергея Бобровского.



«Василевский и Бобровский могут быть номинированы на «Везина Трофи» как лучшие вратари лиги. Ситуация у них немного разная. Василевский играет в суперкоманде. Но ведь он и делает её такой сильной. Даже при самой крутой атаке нужно иметь надёжного голкипера, и вот Андрей часто выручает. Бобровский в концовке сезона выстрелил так, что затащил «Коламбус» в плей-офф. Не один, конечно, но его вклад очень велик.



Оба заслуживают большого уважения. И я бы очень хотел, чтобы кто-то из них получил «Везину». Тот же Бобровский уже дважды завоёвывал этот приз. Очень приятно, что на протяжении многих лет он входит в элиту лучших вратарей мира», — приводит слова Буре официальный сайт НХЛ.

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Василевский — лучший вратарь в сезоне НХЛ по победам, Бобровский — по шат-аутам