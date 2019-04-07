«Рейнджерс» хотят подписать контракты с Кравцовым и Шестёркиным

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Джефф Гортон сообщил, что клуб постарается подписать контракты с голкипером Игорем Шестёркиным и нападающим Виталием Кравцовым. Об этом сообщает североамериканский журналист Дэн Розен.



Руководство «синерубашечников» планирует, что российские хоккеисты присоединятся к команде в межсезонье.



В нынешнем сезоне Кравцов провёл 50 матчей в составе «Трактора» в регулярном чемпионате и набрал 21 (8+13) очко при показателе полезности «-3». В плей-офф на его счету две голевые передачи в четырёх матчах.



23-летний Шестёркин провёл 28 матчей в составе СКА в регулярке, одержав 24 победы и отыграв 10 раз на ноль. В плей-офф в восьми матчах отражает 89,7 % бросков при коэффициенте надёжности 1,93.

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