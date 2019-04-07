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Якуб Ворачек поможет сборной Чехии на чемпионате мира — 2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Якуб Ворачек поможет сборной Чехии на чемпионате мира — 2019
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Якуб Ворачек примет участие в чемпионате мира, который пройдёт в Словакии. Об этом информирует пресс-служба «лётчиков» в «Твиттере».

В нынешнем сезоне чешский хоккеист провёл 78 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. 29-летний форвард забросил 20 шайб и отдал 46 результативных передач. Кроме того, Ворачек заработал показатель полезности «-16» и 25 штрафных минут.

На чемпионате мира, который начнётся 10 мая, сборная Чехии сыграет в одной группе с Россией, Швецией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией.

На предыдущем мировом первенстве чехи дошли до стадии четвертьфинала, где проиграли со счётом 2:3 сборной США. «Звёздно-полосатые» в итоге стали обладателями бронзовых медалей.

Календарь ЧМ-2019

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