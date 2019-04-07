Блэйк — о поиске тренера: «Лос-Анджелес» хочет найти верного человека

Генеральный менеджер «Лос-Анджелес Кингз» Роб Блэйк прокомментировал прекращение сотрудничества с главным тренером Уилли Дежарденом.



«Мы поблагодарили Уилли Дежардена за его усилия и преданность во время исполнения обязанностей главного тренера. В дальнейшем желаем Уилли и его семье всего наилучшего. Мы находимся в поиске нового тренера. Этот процесс будет очень тщательным, потому что «Лос-Анджелес» хочет найти верного человека, который возглавил бы нашу команду», — приводит слова Блэйка официальный сайт НХЛ.



По итогам нынешнего сезона «короли», в составе которых выступает российский форвард Илья Ковальчук, заняли последнее место в турнирной таблице Западной конференции. Клуб из Калифорнии набрал 71 очко в 82 матчах регулярного чемпионата.

Основным претендентом на вакантный пост называют бывшего главного тренера «Сан-Хосе Шаркс» и «Эдмонтон Ойлерз» Тодда Маклеллана.