Буцаев: талант Кучерова был виден ещё на уровне детских соревнований

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев прокомментировал достижение форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова, который смог побить рекорд Александра Могильного по количеству очков за регулярный сезон.

«Рассуждать о том, в чьё время было легче забрасывать шайбы и отдавать передачи, дело неблагодарное. Каждому времени — свои кумиры и свои обстоятельства. Но трудно спорить, что нынешняя статистика Кучерова — вещь феноменальная. Это результат выдающейся работы Никиты, его трудолюбия и отношения к хоккею, а также подготовки как к конкретным матчам, так и к каждому сезону в целом. Он, безусловно, заслужил то, чтобы превзойти результат Александра Могильного, завоевать «Арт Росс Трофи». Теперь остаётся пожелать Кучерову и его команде выиграть главный трофей — Кубок Стэнли.

Талант Никиты был виден ещё до его прихода в «молодёжку», на уровне детских соревнований. Вообще-то поколение 1992-1993 годов рождения было очень сильным по составу — один Никита Гусев чего стоит. Но Кучеров на их фоне всё равно выделялся. Не случайно он играл с более старшими ребятами, но даже среди них демонстрировал лидерские качества. В дальнейшем Кучеров не раз оправдывал ожидания, демонстрируя высочайший игровой интеллект и способность к нестандартным действиям», — приводят слова Буцаева «Известия».