Кадейкин — о серии с «Авангардом»: шансы на выход в финал у обеих команд равные

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин поделился ожиданиями от шестого матча серии финала Восточной конференции КХЛ с «Авангардом» (2-3).

«Следующая игра начинается со счёта 0:0, так что шансы у обеих команд равные. Даже когда мы проигрывали в серии 1-3, они были равными, поскольку каждый предстоящий матч начинается с нулей на табло. Потом мы выигрываем, и большинство журналистов начинает кричать о психологическом преимуществе «Салавата». Понимаю, что со стороны так и выглядит. Как и то, что при счёте 3-1 одной команде надо выиграть всего один матч. Кажется, что это просто. Но на самом деле каждая игра начинается с равного счёта. Поэтому результат зависит только от нас и от того, как мы готовы играть, терпеть и выполнять задания тренера», — приводят слова Кадейкина «Известия».

Шестой матч серии состоится сегодня, 8 апреля, в Уфе на стадионе «Уфа-Арена». Начало встречи — в 17:00 мск.