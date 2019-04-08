В регулярном чемпионате НХЛ-2018/19 установлен рекорд результативности

Вчера, 7 апреля, завершился регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19. В чемпионате был установлен рекорд по заброшенным шайбам.

Всего в регулярке было забито 7664 гола, включая 87 решающих шайб в серии буллитов, что превзошло предыдущее достижение в сезоне-2005/06 (7588).

В среднем в чемпионате-2018/19 за игру забивалось ровно шесть голов – это второй результат за последние 22 года после 6,2 шайб за матч в чемпионате-2005/06.

Плей-офф НХЛ стартует в ночь с 10 на 11 апреля мск. Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вашингтон Кэпиталз». В финале плей-офф 2018 года «столичная» команда под руководством Барри Тротца переиграла «Вегас» (4-1) и впервые в истории стала обладателем трофея.

Расписание игр первого раунда Кубка Стэнли 2019 года