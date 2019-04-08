Давыдов: в финал должен выходить ЦСКА, у него есть запас в мощи и составе

Легендарный защитник московского «Динамо», трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов поделился мнением о финальной серии Кубка Гагарина в Западной конференции между ЦСКА и СКА (3-3).

«Остаюсь при своём мнении — в главный финал сезона от нашей конференции должен выйти ЦСКА. На мой взгляд, у «армейцев» Москвы есть определённый запас в мощи, в балансе состава. Этот запас в ходе «армейского» дерби команда во всех трех гостевых встречах не реализовывала, поэтому серия и затянулась. Думаю, перед матчем номер семь тренерский штаб ЦСКА проведёт тотальную мобилизацию — свой потенциал команда обязана реализовать. Хватит играть на нервах своих болельщиков!

Почему СКА побеждает дома? Во-первых, у «армейцев» Санкт-Петербурга есть более яркие личности — например, Гусев, который способен создать и реализовать голевой момент на пустом месте. Во-вторых, СКА показывает более яркий и комбинационный хоккей, который срабатывает именно в Санкт-Петербурге, когда ЦСКА на некоторых отрезках сам отдает инициативу сопернику. Показательным был второй период шестого матча, когда ЦСКА включился на полную мощность и просто смял соперника. Почему москвичи так не проводят всю серию — это вопрос, ответ на который знает только тренерский штаб», — цитирует Давыдова Russia-Hockey.