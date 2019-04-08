Ларионов: Ковальчук провёл несколько лет в КХЛ, где совершенно другие реалии

Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов поделился мнением об игре Ильи Ковальчука в минувшем сезоне.

«Здесь целая совокупность факторов. Во-первых, не самым удачным образом выступил сам клуб, занявший последнее место на Западе. Это, конечно, не тот результат, на который рассчитывали в «Кингз». Плюс сам Илья провёл несколько последних лет в КХЛ, где совершенно другой хоккей, другие реалии. Сложно сразу перестроиться на НХЛ, даже если ты опытный игрок и ранее здесь уже выступал. Конкуренция высочайшая, требования тоже. Илья немолод по спортивным меркам, конечно, ему тяжело. Посмотрим, как будет играть «Лос-Анджелес» при новом тренере.

Войнов? Если честно, то я стараюсь не лезть в подобные темы. У Славы есть свой представитель, который занимается его делами. Я думаю, что они контролируют этот вопрос и разберутся с ним. То, что пишут по этой теме в газетах, я не читаю», — сказал Ларионов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

«Вашингтону» будет легче взять Кубок Стэнли в этом году». Ларионов – о НХЛ Игорь Ларионов подвёл итоги завершившегося регулярного сезона и поделился мыслями о грядущем плей-офф.