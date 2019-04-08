Наместников — о выступлении «Тампы»: даже не знаю, как ей это удаётся

Бывший форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг», а ныне игрок «Нью-Йорк Рейнджерс» Владислав Наместников прокомментировал завоевание «молниями» «Президентс трофи», а также оценил их шансы на победу в Кубке Стэнли.

«Даже не знаю, как «Тампе» это удаётся. Они очень хорошо играют, слаженно действуют на льду. Команда набрала ход, чувствуется, что хоккеисты уверены в себе. Никита Кучеров набирает много очков. Также отмечу игру Андрея Василевского в воротах — он отражает огромное количество бросков, помогая своей команде добывать важные победы.

Кучеров и Василевский и раньше были лидерами «Тампы». Сейчас оба — одни из лучших в своих амплуа в НХЛ, если вообще не лучшие. Думаю, у них лично и у всей «Тампы» очень хорошие шансы на успех в плей-офф», — приводят слова Наместникова «Известия».