Ларионов: если Бобровский переиграет Василевского – это будет фантастика

Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов поделился мнением о сериях первого раунда плей-офф НХЛ.

«У „Коламбуса“ было знатное противостояние с «Монреалем». «Коламбус» мощно усилился в дедлайн – пришли Дюшейн, Дзингел. Вполне способен выстрелить в плей-офф и Панарин. Хотя не будем забывать, что в первом раунде «Блю Джекетс» сражаться с «Тампой». Если Бобровский переиграет Василевского – это будет фантастика! Уж больно хороши сейчас «молнии», повторю это. Но плей-офф – другой турнир, здесь может всякое случиться.

Мне сильно понравилась игра «Калгари», который приятно удивил. Годро, Монахан, Ткачук – многие у «Флэймз» показали себя с лучшей стороны. Назвал бы «Калгари» в числе фаворитов, но не стану сбрасывать со счетов «Сан-Хосе», «Нэшвилл», «Виннипег», — сказал Ларионов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Василевский — лучший вратарь в сезоне НХЛ по победам, Бобровский — по шат-аутам