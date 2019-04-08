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Как встретили Даниса Зарипова в Дагестане

Как встретили Даниса Зарипова в Дагестане
Хоккей / КХЛ

Пятикратный обладатель Кубка Гагарина, трёхкратный чемпион мира, нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов приехал в Дагестан, где проведёт мастер-класс на катке кинотеатра «Россия».

Видео встречи Зарипова с жителями региона можно посмотреть в официальном «твиттере» «Ак Барса».

38-летний хоккеист также примет участие в пресс-конференции, где пообщается с представителями министерства по физической культуре республики Дагестан.

В сезоне-2018/19 Зарипов забросил девять шайб и сделал 23 результативные передачи в 48 матчах регулярного чемпионата при 18 минутах штрафного времени. В трёх играх плей-офф в активе Даниса 2 (0+2) очка. Контракт Зарипова с казанским клубом истекает 30 апреля 2019 года, после чего игрок имеет право выйти на рынок свободных агентов.

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