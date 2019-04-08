Витолиньш — о продолжении работы с «Давосом»: мне нужно подумать

Главный тренер «Давоса» Харийс Витолиньш заявил, что ему необходимо взять время на раздумье о возможности продления контракта с клубом. Под руководством Витолиньша команда в плей-офф за сохранение места в элитном дивизионе в серии до четырёх побед обыграла «Рапперсвиль» (4-1).

«Я был сосредоточен на борьбе за сохранение места в лиге. Теперь мне нужно время подумать. Я благодарен за то, что „Давос“ доверился мне в декабре и дал мне возможность работать главным тренером. Поддержка со стороны руководства клуба была очень сильной», — приводит слова Витолиньша пресс-служба швейцарского клуба.

Напомним, что на протяжении долгого времени Витолиньш входил в тренерский штаб Олега Знарка, который в настоящее время находится без работы.