Журналист NBC Sports — о рекорде Кучерова: может, лучше было бы всем отдохнуть?

Обозреватель NBC Sports Джеймс О'Брайен прокомментировал игру Никиты Кучерова в завершившемся регулярном сезоне. Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» побил национальной рекорд Александра Могильного, который держался на протяжении 26 лет.

«Если «Тампа» сойдёт с рельсов уже в первом раунде, все будут задаваться вопросом, стоило ли гнаться за этими историческими отметками. Может, лучше было бы всем отдохнуть, в том числе и Кучерову? С другой стороны, лучше было поддерживать себя в тонусе, а не рисковать расслабленностью и отдыхом. Впрочем, глядя на статистику «Тампы» и её лидера, становится ясно, что нет никакого значения в том, кто будет противостоять «молниям» и в каком раунде», — считает О'Брайен.

В активе 26-летнего россиянина 128 (41+87) баллов, которые он набрал в 82 играх. Ближайшим преследователем Кучерова в борьбе за «Арт Росс Трофи» был канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, набравший 116 (41+75) очков.

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