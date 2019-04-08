Вайсфельд: только дилетанты могут считать, что эксперты и куницы влияют на матч

Известный функционер и телекомментатор Леонид Вайсфельд прокомментировал отстранение от работы на серии между «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым».

«Мне позвонили и сказали, что четвёртую игру серии комментировать не надо и пятую тоже. Сказали, что никаких претензий ко мне нет, но вот так. Больше ничего. Как объяснили? Никак. Претензий нет, но игру комментировать не надо.

Что об этом говорить? Я вспоминаю репортаж, мне неудобно было за один момент, когда я думал, что девчонки обидятся. На медиакубе показывали куницу, и я сказал: «О, куница!» А в трансляции в этот момент показывали супругу Дмитрия Кугрышева. Но она с юмором отнеслась, никто не обиделся. А вообще, я стараюсь всегда нейтрально комментировать. Это только дилетанты могут так рассуждать, что эксперты, куницы, демоны, экстрасенсы влияют на матч. Это вообще какой-то бред. На льду всё решается.

Первой реакцией было удивление. Я вообще хотел с друзьями встретиться в Уфе, я это сделал. Когда вернусь в эфир? Я буду комментировать седьмой матч ЦСКА и СКА», — цитирует Вайсфельда «Спорт Бизнес Online».

«Авангард» отказал талисману «Салавата» в возможности работать в Балашихе