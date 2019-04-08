Фолиньо: «Коламбус» через многое прошёл в нынешнем сезоне, это сплотило нас

Капитан клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Ник Фолиньо поделился мнением о серии первого раунда плей-офф с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Статистика Фолиньо в регулярном сезоне-2018/19

"«Можно вздохнуть с облегчением, узнав, что у нас есть шанс вступить в борьбу за Кубок Стэнли. С этой надеждой мы начинаем каждый новый сезон. Все хотят получить шанс.

Ещё ничего не закончено. Мы уверены в своих силах, через многое прошли в нынешнем сезоне, и это сплотило команду. Мы уверены, что можем играть против любого соперника. Главное играть в свой хоккей", — цитирует Фолиньо официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Расписание серии «Тампа-Бэй» — «Коламбус»: (11, 13, 15, 17 апреля и, если потребуется, 20, 22 и 24 апреля),