«Салават» — «Авангард»: Тейлор Бек не примет участия в матче

Стали известны составы хоккейного клуба «Салават Юлаев» и омского «Авангарда» на шестой матч финальной серии плей-офф Восточной конференции. Встреча состоится сегодня, 8 апреля, начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Подопечные Боба Хартли лидируют в серии со счётом 3-2.
В состав хозяев вернулся нападающий Максим Майоров, заменивший Вячеслава Солодухина. За гостей не сыграет лучший бомбардир «ястребов» в нынешнем плей-офф Тейлор Бек.
«Салават Юлаев»:
Метсола (Кареев);
Сергеев — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;
Арзамасцев — Гареев, Ткачёв — Бурмистров — Кугрышев;
Сергиенко — Коледов, Жарков — Кадейкин — Майоров;
Елизаров, Скориков, Гиматов — Хохряков — Рыбин.
«Авангард»:
Бобков (Налимов);
Емелин — Покка, Стольберг — Деарне — Тальбо;
Пивцакин — Франсон, Широков — Зернов — Михеев;
Бондарев — Чудинов, Фисенко — Стась — Манукян;
Медведев, Шумаков — Семёнов — Кошелев, Яремчук.