«Салават» — «Авангард»: Тейлор Бек не примет участия в матче

Стали известны составы хоккейного клуба «Салават Юлаев» и омского «Авангарда» на шестой матч финальной серии плей-офф Восточной конференции. Встреча состоится сегодня, 8 апреля, начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Подопечные Боба Хартли лидируют в серии со счётом 3-2.

В состав хозяев вернулся нападающий Максим Майоров, заменивший Вячеслава Солодухина. За гостей не сыграет лучший бомбардир «ястребов» в нынешнем плей-офф Тейлор Бек.

«Салават Юлаев»:



Метсола (Кареев);

Сергеев — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;

Арзамасцев — Гареев, Ткачёв — Бурмистров — Кугрышев;

Сергиенко — Коледов, Жарков — Кадейкин — Майоров;

Елизаров, Скориков, Гиматов — Хохряков — Рыбин.

«Авангард»:



Бобков (Налимов);

Емелин — Покка, Стольберг — Деарне — Тальбо;

Пивцакин — Франсон, Широков — Зернов — Михеев;

Бондарев — Чудинов, Фисенко — Стась — Манукян;

Медведев, Шумаков — Семёнов — Кошелев, Яремчук.