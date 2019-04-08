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«Салават Юлаев» — «Авангард». Платная прямая трансляция
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16:50 Мск
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«Салават» — «Авангард»: Тейлор Бек не примет участия в матче

«Салават» — «Авангард»: Тейлор Бек не примет участия в матче
Хоккей / КХЛ

Стали известны составы хоккейного клуба «Салават Юлаев» и омского «Авангарда» на шестой матч финальной серии плей-офф Восточной конференции. Встреча состоится сегодня, 8 апреля, начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Подопечные Боба Хартли лидируют в серии со счётом 3-2.

В состав хозяев вернулся нападающий Максим Майоров, заменивший Вячеслава Солодухина. За гостей не сыграет лучший бомбардир «ястребов» в нынешнем плей-офф Тейлор Бек.

«Салават Юлаев»:

Метсола (Кареев);
Сергеев — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;
Арзамасцев — Гареев, Ткачёв — Бурмистров — Кугрышев;
Сергиенко — Коледов, Жарков — Кадейкин — Майоров;
Елизаров, Скориков, Гиматов — Хохряков — Рыбин.

«Авангард»:

Бобков (Налимов);
Емелин — Покка, Стольберг — Деарне — Тальбо;
Пивцакин — Франсон, Широков — Зернов — Михеев;
Бондарев — Чудинов, Фисенко — Стась — Манукян;
Медведев, Шумаков — Семёнов — Кошелев, Яремчук.

Тейлор Бек принял участие в раскатке «Авангарда» перед шестым матчем серии
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