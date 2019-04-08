Джефф Блэшилл третий год подряд будет главным тренером США на чемпионате мира

Главный тренер «Детройт Ред Уингз» Джефф Блэшилл назначен главным тренером сборной США на чемпионат мира 2019 года, информирует официальный «твиттер» Федерации хоккея США.

В его штаб войдут главный тренер «Нью-Джерси Дэвилз» Джон Хайнс, тренер «Детройта» Дэн Байлсма и Кевин Райтер.

Блэшилл уже работал со «звёздно-полосатыми» на двух предыдущих мировых первенствах. В 2018 году под его руководством американцы выиграли бронзовые медали чемпионата мира.

На чемпионате мира—2019 сборная США попала в одну группу с Канадой, Финляндией, Германией, Словакией, Данией, Францией и Великобританией. Первый матч на турнире «звёздно-полосатые» проведут со словаками 10 мая. В группе со сборной России — шведы, чехи, швейцарцы, норвежцы, латвийцы, австрийцы и итальянцы.