Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Салават Юлаев» — «Авангард». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 / Новости /

Джефф Блэшилл третий год подряд будет главным тренером США на чемпионате мира

ЧМ-2019
ЧМ-2019
Все турниры
  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Джефф Блэшилл третий год подряд будет главным тренером США на чемпионате мира
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Главный тренер «Детройт Ред Уингз» Джефф Блэшилл назначен главным тренером сборной США на чемпионат мира 2019 года, информирует официальный «твиттер» Федерации хоккея США.

В его штаб войдут главный тренер «Нью-Джерси Дэвилз» Джон Хайнс, тренер «Детройта» Дэн Байлсма и Кевин Райтер.

Блэшилл уже работал со «звёздно-полосатыми» на двух предыдущих мировых первенствах. В 2018 году под его руководством американцы выиграли бронзовые медали чемпионата мира.

На чемпионате мира—2019 сборная США попала в одну группу с Канадой, Финляндией, Германией, Словакией, Данией, Францией и Великобританией. Первый матч на турнире «звёздно-полосатые» проведут со словаками 10 мая. В группе со сборной России — шведы, чехи, швейцарцы, норвежцы, латвийцы, австрийцы и итальянцы.

Крис Друри будет генеральным менеджером сборной США на ЧМ-2019
Комментарии (0)
Новости. ЧМ по хоккею 2019
Все новости RSS
Партнерский контент