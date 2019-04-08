Стали известны условия контракта Джоэля Кенневилля во «Флориде»

Сегодня, 8 апреля, знаменитый канадский тренер Джоэль Кенневилль назначен на должность главного тренера «Флориды Пантерз». Известный инсайдер Пьер Лебрюн рассказал об условиях контракта.

«Источник сообщает, что контракт Кенневилля рассчитан на пять лет на общую сумму в $ 30 млн. Так что его средняя годовая зарплата составит $ 6 млн. Бонусы зависят от успеха в плей-офф. По своему старому контракту в „Чикаго“ он также зарабатывал $ 6 млн. Это может говорить вам о том, насколько агрессивны будут „Пантерз“ в это межсезонье», — написал Лебрюн в «Твиттере».

60-летний Кенневилль руководил «Чикаго Блэкхоукс» с 2008 года и выиграл с «индейцами» три Кубка Стэнли (2010, 2013, 2015). Кенневилль — 11-й главный тренер в истории лиги, кто трижды выигрывал главный трофей НХЛ. Напомним, в чемпионате-2017/18 «Чикаго» не попал в розыгрыш Кубка Стэнли, а во второй раунд плей-офф последний раз выходил в 2015 году. Ранее именитый наставник также работал с «Колорадо Эвеланш» и «Сент-Луис Блюз».