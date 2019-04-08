Так — о серии с «Сан-Хосе»: не любим друг друга, мы принципиальные соперники

Нападающий клуба НХЛ «Вегас Голден Найтс» Алекс Так поделился ожиданиями от встречи с «Сан-Хосе Шаркс» в первом раунде розыгрыша Кубка Стэнли. Плей-офф стартует в ночь c 10 на 11 апреля мск.



«Конечно, мы друг друга не любим, тут уж как есть. Мы являемся принципиальными соперниками. Нас однозначно ждёт увлекательная и интересная серия. Сейчас мы являемся второй и третьей командами дивизиона, и в наших матчах чувствуется напряжение. Это хорошее противостояние», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Западная конференция:



«Калгари Флэймз» — «Колорадо Эвеланш»,

«Сан-Хосе Шаркс» — «Вегас Голден Найтс»,

«Нэшвилл Предаторз» — «Даллас Старз»,

«Сент-Луис Блюз» — «Виннипег Джетс».



Восточная конференция:



«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Коламбус Блю Джекетс»,

«Вашингтон Кэпиталз» — «Каролина Харрикейнз»,

«Бостон Брюинз» — «Торонто Мэйпл Лифс»,

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Питтсбург Пингвинз».

Расписание игр первого раунда Кубка Стэнли 2019 года