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Так — о серии с «Сан-Хосе»: не любим друг друга, мы принципиальные соперники

Так — о серии с «Сан-Хосе»: не любим друг друга, мы принципиальные соперники
Хоккей / НХЛ

Нападающий клуба НХЛ «Вегас Голден Найтс» Алекс Так поделился ожиданиями от встречи с «Сан-Хосе Шаркс» в первом раунде розыгрыша Кубка Стэнли. Плей-офф стартует в ночь c 10 на 11 апреля мск.

«Конечно, мы друг друга не любим, тут уж как есть. Мы являемся принципиальными соперниками. Нас однозначно ждёт увлекательная и интересная серия. Сейчас мы являемся второй и третьей командами дивизиона, и в наших матчах чувствуется напряжение. Это хорошее противостояние», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Западная конференция:

«Калгари Флэймз» — «Колорадо Эвеланш»,
«Сан-Хосе Шаркс» — «Вегас Голден Найтс»,
«Нэшвилл Предаторз» — «Даллас Старз»,
«Сент-Луис Блюз» — «Виннипег Джетс».

Восточная конференция:

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Коламбус Блю Джекетс»,
«Вашингтон Кэпиталз» — «Каролина Харрикейнз»,
«Бостон Брюинз» — «Торонто Мэйпл Лифс»,
«Нью-Йорк Айлендерс» — «Питтсбург Пингвинз».

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