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«Салават Юлаев» — «Авангард». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
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«Салават» нанёс за первый период два броска в створ, «Авангард» — 16

«Салават» нанёс за первый период два броска в створ, «Авангард» — 16
Хоккей / КХЛ

Уфимский «Салават Юлаев» в первом периоде домашней встречи с «Авангардом» нанёс только два броска в створ ворот соперника, у «Авангарда» — 16 бросков в створ. У форварда гостей Ильи Михеева пять бросков — в два с половиной раза больше, чем у всего «Салавата».

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Команды вышли на лёд в следующих составах:

«Салават Юлаев»:

Метсола (Кареев);
Сергеев — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;
Арзамасцев — Гареев, Ткачёв — Бурмистров — Кугрышев;
Сергиенко — Коледов, Жарков — Кадейкин — Майоров;
Елизаров, Скориков, Гиматов — Хохряков — Рыбин.

«Авангард»:

Бобков (Налимов);
Емелин — Покка, Стольберг — Деарне — Тальбо;
Пивцакин — Франсон, Широков — Зернов — Михеев;
Бондарев — Чудинов, Фисенко — Стась — Манукян;
Медведев, Шумаков — Семёнов — Кошелев, Яремчук.

Будет ли в серии «Авангард» — «Салават Юлаев» седьмой матч?
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