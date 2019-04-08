Уфимский «Салават Юлаев» в первом периоде домашней встречи с «Авангардом» нанёс только два броска в створ ворот соперника, у «Авангарда» — 16 бросков в створ. У форварда гостей Ильи Михеева пять бросков — в два с половиной раза больше, чем у всего «Салавата».
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Команды вышли на лёд в следующих составах:
«Салават Юлаев»:
Метсола (Кареев);
Сергеев — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;
Арзамасцев — Гареев, Ткачёв — Бурмистров — Кугрышев;
Сергиенко — Коледов, Жарков — Кадейкин — Майоров;
Елизаров, Скориков, Гиматов — Хохряков — Рыбин.
«Авангард»:
Бобков (Налимов);
Емелин — Покка, Стольберг — Деарне — Тальбо;
Пивцакин — Франсон, Широков — Зернов — Михеев;
Бондарев — Чудинов, Фисенко — Стась — Манукян;
Медведев, Шумаков — Семёнов — Кошелев, Яремчук.
«Салават» нанёс за первый период два броска в створ, «Авангард» — 16