«Салават» нанёс за первый период два броска в створ, «Авангард» — 16

Уфимский «Салават Юлаев» в первом периоде домашней встречи с «Авангардом» нанёс только два броска в створ ворот соперника, у «Авангарда» — 16 бросков в створ. У форварда гостей Ильи Михеева пять бросков — в два с половиной раза больше, чем у всего «Салавата».



«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Команды вышли на лёд в следующих составах:



«Салават Юлаев»:



Метсола (Кареев);

Сергеев — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;

Арзамасцев — Гареев, Ткачёв — Бурмистров — Кугрышев;

Сергиенко — Коледов, Жарков — Кадейкин — Майоров;

Елизаров, Скориков, Гиматов — Хохряков — Рыбин.



«Авангард»:



Бобков (Налимов);

Емелин — Покка, Стольберг — Деарне — Тальбо;

Пивцакин — Франсон, Широков — Зернов — Михеев;

Бондарев — Чудинов, Фисенко — Стась — Манукян;

Медведев, Шумаков — Семёнов — Кошелев, Яремчук.