Чебатуркин и Лещёв будут отправлены в отставку, «Звезду» возглавит Егор Михайлов

Как стало известно «Чемпионату», специалисты системы ЦСКА — главный тренер команды ВХЛ «Звезда» Владимир Чебатуркин и главный тренер команды МХЛ «Красная армия» Альберт Лещёв будут отправлены в отставку.



Известно, что Чебатуркина заменит Егор Михайлов, сын легенды ЦСКА Бориса Михайлова. Кроме того от своей должности будет отстранён директор хоккейной школы ЦСКА Алексей Деев.



В прошедшем регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги «Звезда» заняла общее шестое место, заработав 78 баллов в 56 встречах. В первом раунде плей-офф «Звезда» сумела выбить новокузнецкий «Металлург» (3-1). В следующем раунде «Звезда» вылетела, не сумев справиться с тюменским «Рубином» (2-4).



Календарь плей-офф Высшей хоккейной лиги