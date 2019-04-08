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Джей Боумистер подписал новый контракт с «Сент-Луисом» на $ 3,25 млн

Джей Боумистер подписал новый контракт с «Сент-Луисом» на $ 3,25 млн
Хоккей / НХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» подписал новый контракт с защитником Джеем Боумистером, информирует официальный сайт команды. 35-летний хоккеист поставил подпись под контрактом сроком на один сезон и сумму $ 3,25 млн.

34-летний Боумистер сыграл в сезоне 34 игры, набрав 7 (2+5) очков при показателе полезности "+5" и 16 минутах штрафного времени.

В марте Боумистер получил тяжёлую травму и в нынешнем сезоне уже не сыграет.

Пары грядущего плей-офф:

Западная конференция:

«Калгари Флэймз» — «Колорадо Эвеланш»,
«Сан-Хосе Шаркс» — «Вегас Голден Найтс»,
«Нэшвилл Предаторз» — «Даллас Старз»,
«Сент-Луис Блюз» — «Виннипег Джетс».

Восточная конференция:

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Коламбус Блю Джекетс»,
«Вашингтон Кэпиталз» — «Каролина Харрикейнз»,
«Бостон Брюинз» — «Торонто Мэйпл Лифс»,
«Нью-Йорк Айлендерс» — «Питтсбург Пингвинз».

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