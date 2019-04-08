Тарасенко — первая звезда недели в НХЛ, Радулов — третья

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте опубликовала имена трёх лучших хоккеистов прошедшей игровой недели. В тройку вошли сразу два игрока из России.



Лучшим игроком недели стал российский нападающий клуба «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко, в четырёх матчах записавший на свой счёт 7 (3+4) баллов.



Второй звездой признан финский голкипер «Нэшвилл Предаторз» Пекка Ринне, выигравший все три матча недели и отразивший 93,5% бросков при коэффициенте надёжности 2,01.



Замкнул тройку лучших хоккеистов недели российский нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов, в трёх матчах заработавший 6 (2+4) очков.



Регулярный чемпионат НХЛ завершён, плей-офф начнётся в ночь с 10 по 11 апреля по московскому времени.

«Надеюсь, размажем его по стенке». Радулову готовят тёплый приём в Нэшвилле В Нэшвилле не забыли выходки россиянина в составе «хищников».