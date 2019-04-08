Анже Копитар сыграет за сборную Словении на чемпионате мира—2019

Нападающий клуба НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» Анже Копитар согласился сыграть за сборную Словении на чемпионате мира по хоккею 2019 года, информирует официальный «твиттер» Международной федерации хоккея. Напомним, сборная Словении будет выступать во втором дивизионе чемпионатов мира.
31-летний Копитар в прошедшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги принял участие в 81 матче, записав в свой актив 60 (22+38) баллов при показателе полезности "-20" и 30 минутах штрафного времени. В среднем Копитар проводил на льду около 22 минут за матч.
Копитар является первым словенским хоккеистом, вышедшим на лёд в НХЛ, участвовавшим в Матче всех звёзд НХЛ, обладателем Кубка Стэнли и капитаном клуба НХЛ.
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