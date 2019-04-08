«Салават» — «Авангард»: встреча перешла в овертайм, за три периода голов не было

Основное время шестого матча серии плей-офф между уфимским «Салаватом Юлаевым» и хоккейным «Авангардом» завершилось без заброшенных шайб. Соперники нанесли на двоих 57 бросков в створ, но голкиперы Юха Метсола и Игорь Бобков остались «сухими».



«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Соперники вышли на лёд в следующих составах:



«Салават Юлаев»:



Метсола (Кареев);

Сергеев — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;

Арзамасцев — Гареев, Ткачёв — Бурмистров — Кугрышев;

Сергиенко — Коледов, Жарков — Кадейкин — Майоров;

Елизаров, Скориков, Гиматов — Хохряков — Рыбин.



«Авангард»:



Бобков (Налимов);

Емелин — Покка, Стольберг — Деарне — Тальбо;

Пивцакин — Франсон, Широков — Зернов — Михеев;

Бондарев — Чудинов, Фисенко — Стась — Манукян;

Медведев, Шумаков — Семёнов — Кошелев, Яремчук.