Основное время шестого матча серии плей-офф между уфимским «Салаватом Юлаевым» и хоккейным «Авангардом» завершилось без заброшенных шайб. Соперники нанесли на двоих 57 бросков в створ, но голкиперы Юха Метсола и Игорь Бобков остались «сухими».
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Соперники вышли на лёд в следующих составах:
«Салават Юлаев»:
Метсола (Кареев);
Сергеев — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;
Арзамасцев — Гареев, Ткачёв — Бурмистров — Кугрышев;
Сергиенко — Коледов, Жарков — Кадейкин — Майоров;
Елизаров, Скориков, Гиматов — Хохряков — Рыбин.
«Авангард»:
Бобков (Налимов);
Емелин — Покка, Стольберг — Деарне — Тальбо;
Пивцакин — Франсон, Широков — Зернов — Михеев;
Бондарев — Чудинов, Фисенко — Стась — Манукян;
Медведев, Шумаков — Семёнов — Кошелев, Яремчук.
«Салават» — «Авангард»: встреча перешла в овертайм, за три периода голов не было