ЧМ-2019: за сборную Канады сыграет голкипер «Филадельфии» Харт

Голкипер клуба НХЛ «Филадельфия Флайерз» Картер Харт сыграет на чемпионате мира по хоккею 2019 года за сборную Канады, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Дэйв Исаак со ссылкой на тренера «лётчиков» Чака Флетчера.



20-летний Харт провёл в прошедшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 31 матч, одержав 16 побед. Молодой вратарь отражал 91,7% бросков при коэффициенте надёжности 2,83, не сыграв ни одного матча на ноль. Для Харта это был дебютный сезон в НХЛ, он установил несколько клубных рекордов «Филадельфии».



Сборная Канады попала в одну группу с США, Финляндией, Германией, Словакией, Данией, Францией и Великобританией.



Календарь чемпионата мира по хоккею 2019 года