Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 / Новости /

ЧМ-2019: за сборную Канады сыграет голкипер «Филадельфии» Харт

ЧМ-2019
ЧМ-2019
Все турниры
  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
ЧМ-2019: за сборную Канады сыграет голкипер «Филадельфии» Харт
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Голкипер клуба НХЛ «Филадельфия Флайерз» Картер Харт сыграет на чемпионате мира по хоккею 2019 года за сборную Канады, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Дэйв Исаак со ссылкой на тренера «лётчиков» Чака Флетчера.

20-летний Харт провёл в прошедшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 31 матч, одержав 16 побед. Молодой вратарь отражал 91,7% бросков при коэффициенте надёжности 2,83, не сыграв ни одного матча на ноль. Для Харта это был дебютный сезон в НХЛ, он установил несколько клубных рекордов «Филадельфии».

Сборная Канады попала в одну группу с США, Финляндией, Германией, Словакией, Данией, Францией и Великобританией.

Календарь чемпионата мира по хоккею 2019 года

Комментарии (0)
Новости. ЧМ по хоккею 2019
Все новости RSS
Партнерский контент