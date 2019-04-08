Коннор Макдэвид не сыграет на чемпионате мира — 2019

Нападающий клуба НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид не сыграет за сборную Канады на чемпионате мира — 2019 по хоккею, сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Джон Шэннон.



Напомним, хоккеист «нефтяников» получил травму в последнем матче сезона с «Калгари Флэймз». Как сообщается, повреждение оказалось не слишком тяжёлым, но Макдэвид решил отказаться от приезда в национальную команду. В 77 матчах регулярного чемпионата Макдэвид забил 41 гол и отдал 75 результативных передач.



На чемпионатах мира Макдэвид играл в 2016 и 2018 годах, выиграв золотые медали на турнире 2016 года.



Сборная Канады на ЧМ-2019 попала в одну группу с США, Финляндией, Германией, Словакией, Данией, Францией и Великобританией.

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