«Салават» — «Авангард»: Метсола сделал потрясающий сейв клюшкой

В концовке второго овертайма матча «Салавата Юлаева» и «Авангарда» потрясающий сейв сделал голкипер уфимской команды Юха Метсола. Финский вратарь успел клюшкой остановить шайбу на самой «ленточке» ворот.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» КХЛ.
Соперники вышли на лёд в следующих составах:
«Салават Юлаев»
Метсола (Кареев)
Сергеев — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен
Арзамасцев — Гареев, Ткачёв — Бурмистров — Кугрышев
Сергиенко — Коледов, Жарков — Кадейкин — Майоров
Елизаров, Скориков, Гиматов — Хохряков — Рыбин
«Авангард»
Бобков (Налимов)
Емелин — Покка, Стольберг — Деарне — Тальбо
Пивцакин — Франсон, Широков — Зернов — Михеев
Бондарев — Чудинов, Фисенко — Стась — Манукян
Медведев, Шумаков — Семёнов — Кошелев, Яремчук