«Салават» — «Авангард»: Метсола сделал потрясающий сейв клюшкой

В концовке второго овертайма матча «Салавата Юлаева» и «Авангарда» потрясающий сейв сделал голкипер уфимской команды Юха Метсола. Финский вратарь успел клюшкой остановить шайбу на самой «ленточке» ворот.



«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» КХЛ.



Соперники вышли на лёд в следующих составах:



«Салават Юлаев»



Метсола (Кареев)

Сергеев — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен

Арзамасцев — Гареев, Ткачёв — Бурмистров — Кугрышев

Сергиенко — Коледов, Жарков — Кадейкин — Майоров

Елизаров, Скориков, Гиматов — Хохряков — Рыбин



«Авангард»



Бобков (Налимов)

Емелин — Покка, Стольберг — Деарне — Тальбо

Пивцакин — Франсон, Широков — Зернов — Михеев

Бондарев — Чудинов, Фисенко — Стась — Манукян

Медведев, Шумаков — Семёнов — Кошелев, Яремчук