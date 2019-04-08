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Юха Метсола отразил 63 броска, установив личный рекорд

Юха Метсола отразил 63 броска, установив личный рекорд
Хоккей / КХЛ

Голкипер уфимского «Салавата Юлаева» Юха Метсола отразил уже 63 броска в матче с «Авангардом», установив личный рекорд в КХЛ. Встреча продолжается, после трёх периодов основного времени и двух овертаймов счёт не открыт. Счёт в серии — 3-2 в пользу «Авангарда».

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Соперники вышли на лёд в следующих составах:

«Салават Юлаев»

Метсола (Кареев)
Сергеев — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен
Арзамасцев — Гареев, Ткачёв — Бурмистров — Кугрышев
Сергиенко — Коледов, Жарков — Кадейкин — Майоров
Елизаров, Скориков, Гиматов — Хохряков — Рыбин

«Авангард»

Бобков (Налимов)
Емелин — Покка, Стольберг — Деарне — Тальбо
Пивцакин — Франсон, Широков — Зернов — Михеев
Бондарев — Чудинов, Фисенко — Стась — Манукян
Медведев, Шумаков — Семёнов — Кошелев, Яремчук

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