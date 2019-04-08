Юха Метсола отразил 63 броска, установив личный рекорд

Голкипер уфимского «Салавата Юлаева» Юха Метсола отразил уже 63 броска в матче с «Авангардом», установив личный рекорд в КХЛ. Встреча продолжается, после трёх периодов основного времени и двух овертаймов счёт не открыт. Счёт в серии — 3-2 в пользу «Авангарда».



«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Соперники вышли на лёд в следующих составах:



«Салават Юлаев»



Метсола (Кареев)

Сергеев — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен

Арзамасцев — Гареев, Ткачёв — Бурмистров — Кугрышев

Сергиенко — Коледов, Жарков — Кадейкин — Майоров

Елизаров, Скориков, Гиматов — Хохряков — Рыбин

«Авангард»

Бобков (Налимов)

Емелин — Покка, Стольберг — Деарне — Тальбо

Пивцакин — Франсон, Широков — Зернов — Михеев

Бондарев — Чудинов, Фисенко — Стась — Манукян

Медведев, Шумаков — Семёнов — Кошелев, Яремчук