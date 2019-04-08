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Шестая игра «Салавата» и «Авангарда» — самый длинный матч финалов Востока

Шестая игра «Салавата» и «Авангарда» — самый длинный матч финалов Востока
Хоккей / КХЛ

Шестой матч серии уфимского «Салавата Юлаева» и хоккейного клуба «Авангард» продолжается уже 100 минут чистого игрового времени. Это самая длинная игра в истории финальных серий Восточной конференции.

Соперники вышли на лёд в следующих составах:

«Салават Юлаев»

Метсола (Кареев)
Сергеев — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен
Арзамасцев — Гареев, Ткачёв — Бурмистров — Кугрышев
Сергиенко — Коледов, Жарков — Кадейкин — Майоров
Елизаров, Скориков, Гиматов — Хохряков — Рыбин

«Авангард»

Бобков (Налимов);
Емелин — Покка, Стольберг — Деарне — Тальбо
Пивцакин — Франсон, Широков — Зернов — Михеев
Бондарев — Чудинов, Фисенко — Стась — Манукян
Медведев, Шумаков — Семёнов — Кошелев, Яремчук

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