Шестая игра «Салавата» и «Авангарда» — самый длинный матч финалов Востока

Шестой матч серии уфимского «Салавата Юлаева» и хоккейного клуба «Авангард» продолжается уже 100 минут чистого игрового времени. Это самая длинная игра в истории финальных серий Восточной конференции.



Соперники вышли на лёд в следующих составах:



«Салават Юлаев»



Метсола (Кареев)

Сергеев — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен

Арзамасцев — Гареев, Ткачёв — Бурмистров — Кугрышев

Сергиенко — Коледов, Жарков — Кадейкин — Майоров

Елизаров, Скориков, Гиматов — Хохряков — Рыбин



«Авангард»



Бобков (Налимов);

Емелин — Покка, Стольберг — Деарне — Тальбо

Пивцакин — Франсон, Широков — Зернов — Михеев

Бондарев — Чудинов, Фисенко — Стась — Манукян

Медведев, Шумаков — Семёнов — Кошелев, Яремчук