«Авто» обыграл «СКА-1946» и в финале Кубка Харламова сыграет с «Локо»

Петербургский «СКА-1946» на домашней площадке потерпел поражение от екатеринбургского «Авто» в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Молодёжной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 1:2. «Авто» выбил клуб из Санкт-Петербурга из плей-офф и вышел в финал Кубка Харламова, где встретится с ярославским «Локо».



Счёт во встрече был открыт на 18-й минуте, точный бросок на свой счёт записал нападающий команды хозяев Павел Кукштель. «Авто» сумел восстановить равновесие на табло в концовке второго периода, заброшенной шайбой отметился форвард Павел Воронков. На 45-й минуте нападающий «Авто» Максим Рассейкин забил гол, принёсший его команде победу.

Календарь матчей плей-офф Молодёжной хоккейной лиги