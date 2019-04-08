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«Авто» обыграл «СКА-1946» и в финале Кубка Харламова сыграет с «Локо»

«Авто» обыграл «СКА-1946» и в финале Кубка Харламова сыграет с «Локо»
Хоккей

Петербургский «СКА-1946» на домашней площадке потерпел поражение от екатеринбургского «Авто» в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Молодёжной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 1:2. «Авто» выбил клуб из Санкт-Петербурга из плей-офф и вышел в финал Кубка Харламова, где встретится с ярославским «Локо».

Счёт во встрече был открыт на 18-й минуте, точный бросок на свой счёт записал нападающий команды хозяев Павел Кукштель. «Авто» сумел восстановить равновесие на табло в концовке второго периода, заброшенной шайбой отметился форвард Павел Воронков. На 45-й минуте нападающий «Авто» Максим Рассейкин забил гол, принёсший его команде победу.

МХЛ - плей-офф. 1/2 финала. 5-й матч
08 апреля 2019, понедельник. 19:00 МСК
СКА-1946
Санкт-Петербург
1 : 2
1:0, 0:1, 0:1
Авто
Екатеринбург
1:0 – Кукштель – 17:09 (5x5), 1:1 – Воронков (Рассейкин, Переляев) – 37:36 (5x5), 1:2 – Рассейкин (Дербенёв, Суслов) – 44:20 (5x5)

Календарь матчей плей-офф Молодёжной хоккейной лиги

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