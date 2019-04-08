«Авангард» вышел в финал Кубка Гагарина, забив победный гол на 110-й минуте

Уфимский «Салават Юлаев» на домашней площадке потерпел поражение от хоккейного клуба «Авангард» в шестом матче финальной серии плей-офф Восточной конференции, встреча завершилась со счётом 0:1 ОТ. Подопечные Боба Хартли выиграли финал Востока со счётом 4-2 и вышли в финал Кубка Гагарина, где встретятся с победителем противостояния московского ЦСКА и петербургского СКА.



Все три периода основного времени прошли без заброшенных шайб, несмотря на 57 бросков в створ на двоих от «Салавата» и «Авангарда». Без голов прошли и два овертайма. Решающий бросок был нанесён только на 110-й минуте, автором гола стал защитник Алексей Бондарев.

Метсола играл как бессмертный. Но в финале всё равно «Авангард»! Пробить невероятного уфимского голкипера смог защитник, не забивавший два с половиной года!

Календарь матчей плей-офф Континентальной хоккейной лиги