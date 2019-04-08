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«Авангард» вышел в финал Кубка Гагарина, забив победный гол на 110-й минуте

«Авангард» вышел в финал Кубка Гагарина, забив победный гол на 110-й минуте
Хоккей / КХЛ

Уфимский «Салават Юлаев» на домашней площадке потерпел поражение от хоккейного клуба «Авангард» в шестом матче финальной серии плей-офф Восточной конференции, встреча завершилась со счётом 0:1 ОТ. Подопечные Боба Хартли выиграли финал Востока со счётом 4-2 и вышли в финал Кубка Гагарина, где встретятся с победителем противостояния московского ЦСКА и петербургского СКА.

Все три периода основного времени прошли без заброшенных шайб, несмотря на 57 бросков в створ на двоих от «Салавата» и «Авангарда». Без голов прошли и два овертайма. Решающий бросок был нанесён только на 110-й минуте, автором гола стал защитник Алексей Бондарев.

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КХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 6-й матч
08 апреля 2019, понедельник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
0 : 1
0:0, 0:0, 0:0, 0:1
Авангард
Омск
0:1 – Бондарев (Семёнов) – 109:18 (5x5)

Календарь матчей плей-офф Континентальной хоккейной лиги

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