«Салават» — «Авангард»: Метсола и Бобков на двоих совершили 105 сейвов

Уфимский «Салават Юлаев» на домашней площадке потерпел поражение от хоккейного клуба «Авангард» в шестом матче финальной серии плей-офф Восточной конференции, встреча завершилась со счётом 0:1 ОТ. Подопечные Боба Хартли выиграли финал Востока со счётом 4-2 и вышли в финал Кубка Гагарина, где встретятся с победителем противостояния московского ЦСКА и петербургского СКА.



Голкиперы Юха Метсола и Игорь Бобков на двоих совершили 105 сейвов, причём на счету финна сразу 69 отбитых бросков.



Все три периода основного времени прошли без заброшенных шайб, несмотря на 57 бросков в створ на двоих от «Салавата» и «Авангарда». Без голов прошли и два овертайма. Решающий бросок был нанесён только на 110-й минуте, автором гола стал защитник Алексей Бондарев.

«Авангард» вышел в финал Кубка Гагарина, забив победный гол на 110-й минуте