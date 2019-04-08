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Илья Любушкин хочет защищать цвета сборной России на ЧМ-2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Илья Любушкин хочет защищать цвета сборной России на ЧМ-2019
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Защитник клуба НХЛ «Аризона Койотс» Илья Любушкин хочет сыграть за сборную России на чемпионате мира по хоккею 2019 года, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Катерина Сильверман.

25-летний Любушкин в прошедшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги принял участие в 41 матче, записав в свой актив четыре результативных передачи при показателе полезности "-9" и 13 минутах штрафного времени. В среднем россиянин проводил на площадке около 13 с половиной минут за встречу.

На грядущем чемпионате мира сборная России будет играть в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией.

Календарь группового этапа чемпионата мира по хоккею 2019 года

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