Илья Любушкин хочет защищать цвета сборной России на ЧМ-2019

Защитник клуба НХЛ «Аризона Койотс» Илья Любушкин хочет сыграть за сборную России на чемпионате мира по хоккею 2019 года, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Катерина Сильверман.
25-летний Любушкин в прошедшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги принял участие в 41 матче, записав в свой актив четыре результативных передачи при показателе полезности "-9" и 13 минутах штрафного времени. В среднем россиянин проводил на площадке около 13 с половиной минут за встречу.
На грядущем чемпионате мира сборная России будет играть в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией.
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