«Лос-Анджелес» хочет предложить контракту Прохоркину

Клуб Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» хочет предложить контракт российскому нападающему петербургского СКА Николаю Прохоркину, сообщает LA Kings Insider со ссылкой на генерального менеджера команды Роба Блэйка.



В нынешнем сезоне 25-летний форвард набрал 41 (20+21) балл в 41 матче регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф провел 11 игр и отметился 6 (2+4) очками.



Прохоркин был задрафтован «Лос-Анджелесом» в 2012 году под общим 121-м номером.

