Кугрышев: легионеры тащили «Салават», а мы им недостаточно помогли

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Дмитрий Кугрышев подвёл итоги встречи с «Авангардом» (0:1 ОТ, 2-4 в серии). «Салават» вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина.



«Отрицательные эмоции. Считаю, рано закончили. Физическое состояние в овертайме, как «Авангард» нанёс 70 бросков? Из них половину нанесли с красной линии. Не могу ничего сказать.



Что сказалось на итоговом результате? Тяжело сказать. Наши легионеры нас тащили. Наверное, мы недостаточно им помогли, Юхе Метсоле в частности. Считаю, для нашей команды сезон закончился рано. Ключевой момент серии? Не могу сказать, какой именно ключевой момент был. Все игры плюс-минус получились равными», – передаёт слова Кугрышев корреспондент «Чемпионата» Азат Алтынчурин.

Метсола играл как бессмертный. Но в финале всё равно «Авангард»! Пробить невероятного уфимского голкипера смог защитник, не забивавший два с половиной года!