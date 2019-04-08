Видеообзор потрясающего по накалу шестого матча финала Востока

Уфимский «Салават Юлаев» на домашней площадке потерпел поражение от хоккейного клуба «Авангард» в шестом матче финальной серии плей-офф Восточной конференции, встреча завершилась со счётом 0:1 ОТ. Подопечные Боба Хартли выиграли финал Востока со счётом 4-2 и вышли в финал Кубка Гагарина, где встретятся с победителем пары московского ЦСКА и петербургского СКА.

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Все три периода основного времени прошли без заброшенных шайб, несмотря на 57 бросков в створ «Салавата» и «Авангарда» на двоих. Без голов прошли и два овертайма, решающий бросок был нанесён только на 110-й минуте — автором гола стал защитник Алексей Бондарев.