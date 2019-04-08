Цулыгин: «Салават» не проиграл сердцем и характером, горжусь ребятами

Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подвёл итоги проигрыша в матче с «Авангардом» (0:1 ОТ, 2-4 в серии).



«Авангард» проделал громадную работу. За один сезон поменяли команду, место прописки, здорово отыграли. Это достойно уважения и тренерского штаба, и всех ребят у них в команде. Игра получилась тяжёлой. «Авангард» выглядел свежее и лучше. Но очень горжусь нашими ребятами. Они отдавались, играли, бились каждый момент. Юха выручал, и вся команда очень старалась и хотела победить сегодня.



Мы не проиграли сердцем и характером. На льду был единый, здоровый коллектив. Горжусь нашими ребятами, а также нашими болельщиками", — сказал Цулыгин на пресс-конференции.

Метсола играл как бессмертный. Но в финале всё равно «Авангард»! Пробить невероятного уфимского голкипера смог защитник, не забивавший два с половиной года!