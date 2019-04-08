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Сергиенко: обидно проигрывать такие матчи, я ещё не наигрался

Сергиенко: обидно проигрывать такие матчи, я ещё не наигрался
Хоккей / КХЛ

Защитник «Салавата Юлаева» Юрий Сергиенко подвёл итоги шестого матча серии с «Авангардом» (0:1 ОТ, 2-4 в серии).

«Обидно проигрывать такие матчи. Мы хорошо играли сегодня. Согласен, нам везло, Юха нас спасал, слава богу. Просто обидно по-хоккейному, по-человечески.

Обидно, что я вышел так поздно, уже сейчас, в серии с «Авангардом». Это было для меня хорошим реваншем, чтобы доказать, что я достоин играть в плей-офф в этой команде. Я ещё не наигрался, и нам бы очень хотелось продолжить эту серию, мы были достойны седьмого матча.

Что говорили между овертаймами? Тут борьба характеров была. Играли не физикой, не головой, а просто характером. Если честно, не помню, что мы там говорили, но нерв был», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

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