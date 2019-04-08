Хартли: одна из лучших игр в жизни, квинтэссенция хоккея

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги серии с «Салаватом Юлаевым» (4-2).



«Прежде всего хочу поздравить болельщиков Омска и Балашихи, всю организацию с этим успехом. Великолепная история произошла с переездом из Омска в Балашиху. Естественно, все счастливы. В то же время хочу поздравить и „Салават Юлаев“ — команда росла в ходе сезона и в плей-офф показала себя с лучшей стороны. Выбили „Металлург“, „Автомобилист“. Сегодня матч мог сложиться в пользу обоих команд. Все игры были тяжёлыми. Это тяжёлый соперник. Матчи складывались непросто, игра могла пойти по любому сценарию. Могли закончить и 7:6, а закончили — 0:0. Вратари великолепно работали в обеих командах. Очень благодарен команде. Все зависело от мелочей.



Что оказалось важнее — мастерство или везение? Думаю, в плей-офф нужно и то и другое. Когда играешь в хоккей, важны оба фактора. Мы воспитывали это с тренировочного лагеря, продолжили в ходе сезона, как и Уфа. Это одна из лучших игр в жизни – квинтэссенция хоккея. Это не только удача. Чтобы добиться права играть в полуфинале, нужна усердная работа. Они выбили „Автомобилист“ и „Металлург“, мы – „Барыс“ и „Ак Барс“, действующего чемпиона. Мы все заслужили участия в финале», — сказал Хартли на пресс-конференции.