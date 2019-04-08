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Бурмистров: в перерывах между овертаймами ели, лежали, чего только ни делали

Бурмистров: в перерывах между овертаймами ели, лежали, чего только ни делали
Хоккей / КХЛ

Нападающий ХК «Салават Юлаев» Александр Бурмистров подвёл итоги встречи с «Авангардом» (0:1 ОТ, 2-4 в серии). «Салават» вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина.

«Тяжёлая серия, нечего даже говорить. Такая игра была шестая, столько овертаймов, столько периодов… Сейчас просто какое-то опустошение. Любое поражение тяжёлое, а особенно такое, когда оставался один шаг до финала. Они сыграли где-то лучше и достойно победили.

Что делали в перерывах? Ели, лежали, что только ни делали. Пытались как-то набрать форму, отдохнуть», — передаёт слова Бурмистрова корреспондент «Чемпионата» Азат Алтынчурин.

Все три периода основного времени прошли без заброшенных шайб, несмотря на 57 бросков в створ на двоих «Салавата» и «Авангарда». Без голов прошли и два овертайма, решающий бросок был нанесён только на 110-й минуте — автором гола стал защитник Алексей Бондарев.

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