Бурмистров: в перерывах между овертаймами ели, лежали, чего только ни делали

Нападающий ХК «Салават Юлаев» Александр Бурмистров подвёл итоги встречи с «Авангардом» (0:1 ОТ, 2-4 в серии). «Салават» вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина.



«Тяжёлая серия, нечего даже говорить. Такая игра была шестая, столько овертаймов, столько периодов… Сейчас просто какое-то опустошение. Любое поражение тяжёлое, а особенно такое, когда оставался один шаг до финала. Они сыграли где-то лучше и достойно победили.



Что делали в перерывах? Ели, лежали, что только ни делали. Пытались как-то набрать форму, отдохнуть», — передаёт слова Бурмистрова корреспондент «Чемпионата» Азат Алтынчурин.



Все три периода основного времени прошли без заброшенных шайб, несмотря на 57 бросков в створ на двоих «Салавата» и «Авангарда». Без голов прошли и два овертайма, решающий бросок был нанесён только на 110-й минуте — автором гола стал защитник Алексей Бондарев.