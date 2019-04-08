Метсола отразил в плей-офф 654 броска, у ближайшего преследователя — 345 сейвов

Голкипер уфимского «Салавата Юлаева» Юха Метсола отразил в розыгрыше Кубка Гагарина 654 броска по своим воротам. В 17 матчах по его воротам было сделано 684 броска, и финский вратарь отразил 95,6%.



Второй по количеству отражённых бросков в нынешнем плей-офф — вратарь «Авангарда» Игорь Бобков, на его счету 345 сейвов в 15 матчах. Вратарь московского ЦСКА Илья Сорокин отразил 312 бросков в 15 встречах.



Напомним, сегодня, 8 апреля «Салават Юлаев» на домашней площадке проиграл «Авангарду» в шестом матче финальной серии плей-офф Восточной конференции, встреча завершилась со счётом 0:1 ОТ. Подопечные Боба Хартли выиграли финал Востока со счётом 4-2 и вышли в финал Кубка Гагарина, где встретятся с победителем пары московского ЦСКА и петербургского СКА.

Метсола играл как бессмертный. Но в финале всё равно «Авангард»! Пробить невероятного уфимского голкипера смог защитник, не забивавший два с половиной года!