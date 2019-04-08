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Бондарев — о победном голе: сказали, что я бросал-бросал и наконец забил

Бондарев — о победном голе: сказали, что я бросал-бросал и наконец забил
Хоккей / КХЛ

Защитник «Авангарда» Алексей Бондарев подвёл итоги встречи с «Салаватом Юлаевым» (1:0 ОТ, 4-2 в серии), где он забил победный гол.

«Победный гол? Пока ещё не понял, что сделал. Было небольшое счастье, эйфория. Мне отпасовали, первая мысль – бросать. Столберг хорошо закрыл видимость вратарю, спасибо ему большое. Его заслуга большая. Были ли ещё настолько важные шайбы в карьере? Наверное, первый гол за «Авангард» и первый гол в суперлиге.

Что сказал Хартли? Многие сказали. Поздравили, поулыбались. Сказали, что бросал-бросал и наконец-то забил.

Я занимаюсь тем, что говорят тренеры. То, что у нас происходит в раздевалке, останется со мной на всю жизнь», — сказал Бондарев после игры.

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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