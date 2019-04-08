Бобков оформил 11-й сухарь в сезоне, повторив клубный рекорд «Авангарда»

Уфимский «Салават Юлаев» на домашней площадке потерпел поражение в шестом матче финальной серии плей-офф Восточной конференции с «Авангардом», встреча завершилась со счётом 0:1 ОТ. Подопечные Боба Хартли выиграли финал Востока со счётом 4-2 и вышли в финал Кубка Гагарина, где встретятся с победителем пары московского ЦСКА и петербургского СКА.



Голкипер «Авангарда» Игорь Бобков оформил сухарь, отразив 35 бросков. Для вратаря игра на ноль стала 11-й в текущем сезоне, он повторил клубный рекорд, установленный Александром Вьюхиным в сезоне-2000/01.



28-летний Бобков перешёл в «Авангард» перед началом нынешнего чемпионата. Ранее на протяжении трёх лет голкипер защищал цвета «Адмирала» из Владивостока.

Метсола играл как бессмертный. Но в финале всё равно «Авангард»! Пробить невероятного уфимского голкипера смог защитник, не забивавший два с половиной года!