Михеев: понимали, что Метсола — не железный, но сыграл он хорошо

Нападающий «Авангарда» Илья Михеев подвёл итоги встречи с «Салаватом Юлаевым» (1:0 ОТ, 4-2 в серии).



«Мы работали, продолжали бросать. Понимали, что вратарь соперника — не железный. Но надо отдать ему должное, хорошо сыграл. Не будем лукавить, он одна из центральных фигур. Но надо было бросать.



Медаль на шее не чувствую, нужно отдохнуть, отдали много сил и эмоций. Аппетит приходит во время еды, будем стремиться. Мы все делаем одну работу. Чуть-чуть перекроили звенья, но ничего такого. Победу посвящаю всем Омску, всем родным и близким», — сказал Михеев журналистам.



Все три периода основного времени прошли без заброшенных шайб, несмотря на 57 бросков в створ «Салавата» и «Авангарда» на двоих. Без голов прошли и два овертайма, решающий бросок был нанесён только на 110-й минуте, автор гола — защитник Алексей Бондарев.

Метсола играл как бессмертный. Но в финале всё равно «Авангард»! Пробить невероятного уфимского голкипера смог защитник, не забивавший два с половиной года!