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Райнхарт сыграет за Канаду на ЧМ-2019, Айкел и Далин решения не приняли

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Райнхарт сыграет за Канаду на ЧМ-2019, Айкел и Далин решения не приняли
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Нападающий «Баффало Сэйбрз» Сэм Райнхарт согласился принять участие в чемпионате мира 2019 года в составе сборной Канады, информирует клубный журналист Пол Хэмилтон.

В минувшем сезоне 23-летний Райнхарт забросил 22 шайбы и сделал 43 результативные передачи в 82 матчах регулярного чемпионата, заработав показатель полезности «-10» и набрав 16 штрафных минут.

Сборная Канады попала в одну группу с США, Финляндией, Германией, Словакией, Данией, Францией и Великобританией.

Одноклубники Райнхарта шведский защитник Расмус Далин и американский форвард Джек Айкел не определились на счёт возможного участия в турнире. Точно не поедут в Словакию канадский форвард Джефф Скиннер и американец Кейси Миттельштадт.

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