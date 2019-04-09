Второй снайпер НХЛ Драйзатль планирует принять участие в чемпионате мира

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль планирует принять участие в чемпионате мира 2019 года в составе сборной Германии, информирует клубный журналист Райан Рисхауг.

В этом сезоне Леон стал вторым снайпером регулярного сезона НХЛ с 50 заброшенными шайбами. Он стал первым с сезона-1986/87 игроком «Ойлерз», достигшим этой отметки – тогда её пересекли Яри Курри и Уэйн Гретцки. Также Драйзайтль стал первым игроком из Германии, забившим 50 или более голов в сезоне НХЛ.

Немецкий форвард в конце матча имел прекрасный шанс сравняться с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным в борьбе за «Морис Ришар Трофи». Драйзайтль бросал по пустым воротам «огоньков», но защитник «Калгари» Расмус Андерссон сумел парировать бросок.

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