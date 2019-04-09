Овечкин: у «Вашингтона» практически тот же состав, опыт нам поможет

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился ожиданиями перед стартом плей-офф.

«Ради этого мы проводим все эти матчи, просто чтобы попасть в плей-офф. Неважно, на каком ты месте. Самое главное — попасть в плей-офф, потому что дальше может произойти что угодно.

Вкус победы, который мы попробовали в прошлом году, был невероятен. Надеюсь, мы испытаем его снова. Конечно, того давления у нас уже нет, но как только начнётся плей-офф, мы будем действующими чемпионами, и надо быть готовыми к очень сложным матчам. Игры будут отличаться от тех, которые были в регулярном сезоне. Но хорошая новость в том, что у нас есть опыт. С учётом прошлого года мы точно знаем, как должны играть. Будем надеяться, что нам удастся это снова». У нас практически тот же состав. Опыт, который мы приобрели, очень нам поможет», — цитирует Овечкина официальный сайт лиги.