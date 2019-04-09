Панарин: готовимся к Никите Кучерову и «Тампе» с мистером Рыжим

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин выложил видео с тем, как он играет с домашним питомцем.

«Готовимся к Никите Кучерову и «Тампе» с мистером Рыжим», — подписал публикацию в своём «интстаграме» Панарин.

Напомним, в первом раунде Кубка Стэнли «Коламбус» встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг» — победителем регулярного чемпионата. Первый матч серии состоится 11 апреля в Тампе и начнётся в 02:00 мск.

В 79 матчах регулярного чемпионата Панарин набрал 87 очков – 28 голов и 59 результативных передач. Он обновил личный рекорд результативности на пять баллов.

На счету Панарина 320 очков за первые четыре сезона, проведённых в Национальной хоккейной лиге. Он вышел на четвёртое место по данному показателю среди россиян, тем самым догнав Павла Буре.